Количество камер наблюдения в России полгода выросло на 10%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Число камер наблюдения в России за шесть месяцев увеличилось на 10%, до 15,2 млн. Об этом говорится в экспресс-отчете ИАА TelecomDaily, с которым ознакомился ТАСС.

"Россия вышла на второе место в мире по темпам подключения камер для видеонаблюдения по итогам первого полугодия 2021. Число камер в стране выросло более чем на 10,1%. Впереди - Южная Корея (почти на 30%), на третьем месте - Великобритания (на 10%)", - говорится в сообщении.

"За первые шесть месяцев в РФ подключили 1 млн 381 тыс. камер, их общее число достигло 15 млн 117 тыс." - уточняется в сообщении. Добавляется, что у Китая, который лидирует по количеству камер, 204,7 млн штук на конец июня, у США - 54,8 млн. При этом Россия удерживает третье место по этому показателю, а "идущая на четвертом месте Германия" уступает в 2,7 раза (5,6 млн камер).

Данные подготовлены TelecomDaily на основе открытых и закрытых источников и используются в глобальных ежегодных отчетах по рынку облачного видеонаблюдения и видеоаналитики, которые агентство составляет с 2019 года.