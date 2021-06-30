Чукотка получит дополнительно 100 млн рублей на ремонт дорог

ТАСС, 30 июня. Власти Чукотского автономного округа получат дополнительное финансирование на ремонт дорог Анадыря. Как сообщается на сайте регионального правительства в среду, правительство Чукотки подписало соглашение с Федеральным дорожным агентством о сотрудничестве в сфере развития автомобильных дорог округа.

"Соглашение между ведомством и регионом о сотрудничестве в сфере развития автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети стороны подписали по итогам рассмотрения и утверждения программы дорожной деятельности субъекта на 2021 год и плановый период 2022-2024 годов. В этом дорожно-строительном сезоне на объекты из федерального бюджета планируется направить дополнительно 100 млн руб.", - говорится в сообщении.

Деньги пойдут на ремонт участков дорог в городском округе Анадырь, уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона. Также есть необходимость в ремонте участка автомобильной дороги от причала до аэропорта в поселке Угольные Копи Анадырского района протяженностью 3,8 км и 2,3 км участка объездной дороги в Певеке. На эти объекты могут быть выделены дополнительные средства.

Сейчас в регионе идут ремонтные работы на объектах национального проекта "Безопасные и качественные дороги". В 2021 году планируют отремонтировать 11 объектов - десять в городском округе Анадырь и участок автомобильной дороги регионального значения Певек - Апапельгино - Янранай. На это выделили 411,3 млн рублей, из них 40 млн - из федерального бюджета, остальное - консолидированный бюджет субъекта.