Минцифры и Ростех подписали договор о субсидии госкорпорации на 5G в 21,5 млрд рублей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минцифры и Ростех подписали договор о предоставлении госкорпорации субсидии в 21,5 млрд рублей на развитие отечественных технологий связи пятого поколения (5G), сообщил Ростех.

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"Объем бюджетных инвестиций в виде имущественного взноса Российской Федерации в Ростех составит 21,463 млрд рублей до 2024 года. Финансовое обеспечение предоставляется Ростеху для разработки системного проекта по производству оборудования 5G/IMT-2020 и обеспечения его серийного выпуска", - говорится в сообщении.

Также предполагается, что Ростех организует софинансирование проекта в соотношении не менее "один к одному".

Планируется разработать комплексное решение 5G, включающее в себя как базовые станции 5G, так и опорную сеть, для чего Ростех создает технологическую кооперацию российских компаний, имеющих наработки и компетенции. Также в РФ будет подготовлена производственная площадка, способная серийно производить оборудование для сетей 5G.

"Соглашение с Ростехом, как лидером среди российских технологических компаний, поможет консолидировать усилия отрасли в этом направлении и получить в 2024 году отечественное комплексное решение 5G. Согласно дорожной карте, инвестиции в проект составят около 43 млрд рублей, из них 21,463 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В свою очередь, глава Ростеха Сергей Чемезов назвал проект по созданию отечественных решений в области мобильной связи в столь короткие сроки одним из главных вызовов, стоящих перед Ростехом, отметив, что финобеспечение позволит заложить основу для появления новой индустрии в области мобильных технологий в РФ.