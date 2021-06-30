Порядка 9 млн рублей выделят самозанятым в Чувашии до конца года

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Власти Чувашии направят порядка 9 млн рублей на поддержку самозанятым в виде займов до конца года. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов.

"В этом году мы выделим порядка 8-9 млн рублей в виде займов 20 самозанятым. С учетом того, какой темп набрали в части регистрации, у нас порядка 15 тыс. самозанятых на сегодняшний день зарегистрировано. Если 43 тыс. субъектов МСП без самозанятых, то в общей сложности людей, занимающихся бизнесом и предпринимательством, у нас стало порядка 52-55 тысяч субъектов", - сказал собеседник агентства.

Краснов добавил, что заем самозанятые могут получить в течение суток. "Если раньше мы порядка трех дней - недели решали, выдать заем или нет, то сейчас порядка одного часа [занимает] принятие решения. По сути, мы в течение одного дня можем принять решение и выдать этот займ", - пояснил он.

Кроме того, сократилось число документов, которые необходимы для подачи заявки. "Было около 40 документов, сейчас четыре-пять документов, которые нужно предоставить в центр "Мой бизнес" для того, чтобы рассмотрели заявку. Остальные документы мы сами находим", - отметил Краснов.

По словам министра, размер займа привязан к ключевой ставке Центрального банка. "На сегодняшний день это 5%. И зависит ставка от рода деятельности, от того места, где предприниматель занимается своим бизнесом, и от залога, который он предоставляет на получение этого займа. Ставка может достигать половины ключевой ставки, то есть 2,5% на выделенную сумму. Конечно, это ниже, чем в банках", - уточнил Краснов.

Обновленная версия нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", по данным Минэкономразвития РФ, включает в себя отдельный федеральный проект, посвященный созданию благоприятных условий для работы самозанятых. В частности, для них предусмотрены микрозаймы по льготной ставке, не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн рублей сроком на три года; бесплатная или на льготных условиях регистрация на электронных торговых площадках; некоторые образовательные услуги. Для людей в возрасте 16-18 лет, впервые зарегистрированных в качестве самозанятых, будет предусмотрен дополнительный налоговый вычет в размере одного минимального размера оплаты труда.