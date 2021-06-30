Пекинский метрополитен начал принимать цифровой юань для оплаты проезда

ПЕКИН, 30 июня. /ТАСС/. Администрация пекинского метрополитена разрешила пассажирам покупать билеты с помощью цифрового юаня - официального электронного платежного средства в КНР. Об этом в среду сообщила газета Global Times.

"Чтобы воспользоваться этим сервисом, необходимо скачать мобильное приложение, которое привязано к вашему банковскому счету", - сообщил изданию представитель пекинского метро. Однако эта услуга пока доступна только для клиентов Промышленного и коммерческого банка Китая (ICBC).

Оплатить проезд электронным кошельком можно на всех 24 ветках столичной подземки, а также на четырех линиях пригородных поездов.

29 июня метрополитен города Сучжоу на востоке КНР впервые позволил пассажирам оплатить проезд цифровым юанем, но эта услуга доступна только на одной линии метро.

Цифровой юань - электронные деньги, централизовано выпускаемые Народным банком Китая. Они стоят столько же, сколько и обычные китайские бумажные банкноты. По планам центрального банка КНР, со временем цифровой юань должен заменить часть наличных в денежном обращении.

Расплатиться такой валютой в Китае пока можно только в определенных местах. С конца 2019 года цифровой юань тестируют в городах Шэньчжэнь, Сучжоу, Чэнду, Пекин и новой экономической зоне Сюнъань недалеко от Пекина. В октябре 2020 года власти КНР добавили к ним города Шанхай, Чанша, Сиань, Циндао, Далянь и провинцию Хайнань.