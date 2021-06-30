Белоруссия предложила России активнее развивать промышленную кооперацию

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Расширение промышленной кооперации между Минском и Москвой следует рассматривать в качестве одной из ответных мер на новые вызовы, вызванные пандемией и неустойчивостью мировых рынков. Об этом заявил в среду первый заместитель министра экономики Белоруссии Юрий Чеботарь на заседании Межпарламентской комиссии Совета Федерации Федерального собрания России и Совета республики Национального собрания Белоруссии по межрегиональному сотрудничеству.

"В условиях новых вызовов, вызванных пандемией и неустойчивостью на мировых рынках, бизнесу и производству нужны осязаемые точки устойчивости. Важным направлением решения такой задачи может быть укрепление кооперационных связей между субъектами хозяйствования наших стран", - отметил первый замглавы белорусского Минэкономики.

Чеботарь уточнил, что из России белорусские предприятия импортируют каждый четвертый двигатель, тогда как доля белорусских грузовиков, сельхозмашин составляет 27% российского импорта. "Более половины белорусских промышленных организаций осуществляют кооперационное сотрудничество с промышленными предприятиями России", - констатировал первый замминистра. По его словам, сегодня все страны пошли по пути ужесточения требований к локализации производства. "Мы понимаем, что это ответ на экономическое давление со стороны внешних экономических условий. Но, на наш взгляд, такие действия должны быть согласованы и приниматься с учетом уже имеющихся производств не только на своей территории, но и в странах-партнерах", - заявил Чеботарь.

Он сказал, что "хорошим примером такой инициативы является предложение российской стороны о создании комиссии по импортозамещению зарубежной продукции в высокотехнологичных отраслях экономики". "Сделаны первые шаги, и нашими предприятиями рассмотрены предложения коллег по реализации комплексного инвестиционного проекта в авиастроении. Имеется высокая заинтересованность у белорусских производителей, они намерены включиться в кооперационные цепочки авиастроителей как в двустороннем формате, так и в рамках ЕАЭС", - отметил Чеботарь. Со своей стороны, продолжил он, "Беларусь готова также выступить площадкой для реализации амбициозных проектов по созданию новых производств с высоким экономическим эффектом". "Беларусь заинтересована в том, чтобы к реализации новых замыслов подключились и российские организации. Уверен, что объединение компетенций, ученых и специалистов Беларуси и России поможет обеспечить успех на новых научно-технологических направлениях", - заключил первый замминистра экономики Белоруссии.