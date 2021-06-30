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ЦБ в 2021 году намерен провести глубинный анализ своих целей и инструментов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Банк России в этом году намерен провести так называемый глубинный анализ своих целей и инструментов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в рамках Международного финансового конгресса.

"Изменения в экономике, в ожиданиях и поведении людей и бизнеса могут требовать подстройки всех видов политики центрального банка, в том числе и денежно-кредитной. Большинство центральных банков, в первую очередь тех, кто следует политике таргетирования инфляции, в связи с этим периодически проводят глубинный анализ своих целей и инструментов. То, что обычно называют monetary policy review, или по-русски - обзор денежно-кредитной политики. В этом году такую процедуру хотим провести и мы", - сказала она.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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