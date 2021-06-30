Реконструкцию полигона ТБО в Новосибирской области завершат до конца года

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Реконструкция мусорного полигона по утилизации твердых бытовых отходов мощностью 5 тыс. тонн в селе Северное Новосибирской области, где проживают 5 тыс. человек, завершится до конца года. Сейчас на полигоне уже смонтирована мусоросортировочная линия, сообщил ТАСС в среду министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

"Завершение реконструкции полигона в селе Северное Новосибирской области предусмотрено до конца 2021 года. Проектной документацией предусмотрено оснащение полигона ТКО [твердых коммунальных отходов] мусоросортировочной линией, общим объемом ТКО - 5 тыс. тонн в год. В настоящее время она уже смонтирована", - сообщил министр.

Как сообщали ТАСС ранее в пресс-службе "Российского экологического оператора", в октябре на территории полигона был построен капитальный сортировочный корпус. Общая стоимость реконструкции полигона оценивалась в 63,7 млн рублей.

Значительная часть отходов производства и потребления, поступающих на полигон, пригодна для вторичного использования, среди них полиэтилен низкого давления, алюминиевые банки, гофрокартон, стекло, ПЭТ. Захоронение их на полигоне запрещено, так как в их состав входят полезные компоненты.

Село Северное расположено на реке Тартасе, в 360 километрах к северо-западу от Новосибирска. Население составляет около 5 тыс. человек. Полигон ТБО построили в 2013 году.

О реформе обращения с ТКО и проблемах в регионе

С начала 2019 года Новосибирская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами . Региональным оператором ТКО стала компания "Экология - Новосибирск", которая также является концессионером по строительству двух мусороперерабатывающих заводов в области для решения проблемы с переработкой мусора в регионе.

В ноябре прошлого года глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин назвал 16 регионов страны, где наиболее остро стоит проблема вывоза ТКО. В числе таких регионов оказалась Новосибирская область. Одной из главных проблем является долг, который региональный оператор накопил перед перевозчиками и полигонами. Его размер составляет более 700 млн рублей.

В декабре 2020 года несколько перевозчиков объявили о своем уходе с рынка. В середине апреля 2020 года профильный комитет Заксобрания Новосибирской области одобрил законопроект, позволяющий областному правительству расторгнуть договор с регоператором в одностороннем порядке.