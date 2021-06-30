Песков: эффект от принимаемых властями мер по преодолению последствий пандемии очевиден

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Некоторые проблемы, вызванные пандемией коронавируса, еще впереди, но положительный эффект от принимаемых российскими властями мер уже очевиден. Об этом в среду в интервью Первому каналу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Проблему сокращения доходов, потери работы представитель Кремля назвал среди тем, которые волнуют россиян перед прямой линией с главой государства Владимиром Путиным. "Есть и такие вопросы, хотя, когда мы готовили в прошлом году смешанный формат прямой линии и пресс-конференции, зимой ситуация была более тяжелая в плане трудоустройства", - отметил Песков. По его оценке, "сейчас все-таки постепенно дают о себе знать те программы по занятости, по борьбе с безработицей, программы поддержки бизнеса, в первую очередь малого и среднего".

"Это не значит, что все проблемы прошли. Проблемы есть, многие еще впереди, но все-таки положительный эффект от мер, которые принимают правительство, руководство страны, налицо, и общий настрой, может быть, не такой критичный, как это было в декабре", - подчеркнул представитель Кремля.