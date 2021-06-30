"РЖД Логистика" отправила из России в Китай партию мороженого

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика" осуществило отправку партии мороженого от трех российских производителей в рамках сервиса "Агроэкспресс", сообщает компания.

Груз в автономных рефрижераторных контейнерах отправился по железной дороге со ст. Селятино (Московская область) до Владивостока, через порты Дальнего Востока он проследует морем в адрес грузополучателей в трех провинциях Китая: Циндао, Шанхае и Даляни.

Доставка производилась в тестовом режиме. В планах компании - развивать это направление бизнеса.