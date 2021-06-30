Сбербанк ожидает повышения ключевой ставки ЦБ к концу года до 6,5%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Ключевая ставка Банка России к концу года вырастет до 6,5% в базовом сценарии, сообщил журналистам старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

"Последние три заседания регулятор повышал ключевую ставку - с марта она выросла с 4,25% до 5,5% на сегодняшний день. Но Центробанк по-прежнему считает свою политику мягкой, поэтому мы решили повысить прогноз по ключевой ставке на конец года с 6% до 6,5% в базовом сценарии. Но не стоит исключать и более значительного ее роста в рисковом сценарии", - заявил он.

В Сбербанке полагают, что на ближайшем заседании 23 июля совет директоров ЦБ примет решение повысить ставку на 0,5 процентного пункта. При этом регулятор сохранит риторику, отмечая, что такое повышение ставки - скорее дальнейшая нормализация денежно-кредитной политики, чем переход к жесткой политике.

"В дальнейшем ставка будет увеличена на 0,25 процентного пункта на заседаниях в сентябре и октябре", - указывает Рапохин.

Аналитик пояснил, что повышение прогноза Сбербанка связано с рядом причин.

"На прошлой неделе зампред ЦБ (Алексей) Заботкин заявил, что политика ЦБ остается мягкой, несмотря на уже произошедшие повышения ставок, а краткосрочная "нейтральная" ставка может быть выше своего долгосрочного уровня (ЦБ определяет его как 5-6%). На наш взгляд, ЦБ продолжит решительно повышать ставки, чтобы вернуть возросшие инфляционные ожидания к прежнему уровню. Сейчас они находятся вблизи максимумов за последние 4 года", - указал он.