Путин заявил, что новый урожай позволит снизить цены на продукты в России

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что новый урожай позволит снизить цены на продукты в стране.
"Скоро будет урожай овощей. Надеюсь, что это отразится на ценах", - сказал глава государства в среду во время ежегодной прямой линии.
По словам Путина, мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за 10 лет.
"Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет. К сожалению, это общемировая тенденция - рост цен на продовольствие. Везде так происходит. И, конечно, имея в виду, что Россия является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражается", - сказал он.
По его словам, причин происходящему много, в том числе печатание денег в основных странах - эмитентах, последствия COVID-19, сокращение производства, рабочих мест и другие.
Рост цен на продукты в РФ
Путин сообщил, что самый большой рост цен на продукты питания в РФ был отмечен в прошлом году и начале 2021 года, в этой связи был принят ряд мер.
"У нас самый большой рост на продукты питания был в прошлом году и начале этого [года]. Больше всего вырос сахар - 41%, потом - подсолнечное масло. <…> Правительство приняло ряд решений на этот счет по сдерживанию цен на продукты питания: заключили соглашения между производителями и торговыми сетями, выдали субсидии производителями конечной продукции на закупку по высоким ценам сырья, затем ввели в сфере внешней торговли повышенные таможенные пошлины. <...> Так что в целом на это, конечно, государство обращает внимание", - сказал он.
При этом он отметил, что иногда меры в отношении роста цен на продукты иногда принимались несвоевременно. "Я об этом как раз говорил на одной из встреч с правительством. Но меры, повторяю еще раз, принимаются", - сказал он.
По словам Путина, в частности, цены на молоко в России стабильные. Говоря о стоимости масла, он отметил, что, поскольку оно делается из молока, то рост цен на него за последнее время составляет от 3,5% до 5%. "Обращаю внимание на то, что это уровня инфляции", - заключил президент.
Путин отметил, что квотирование экспорта и таможенные пошлины позволили сдержать цены на хлеб, подсолнечное масло и сахар.
"Были приняты решения, связанные с тем, чтобы сдержать цены на хлебобулочные изделия внутри страны: это квотирование экспорта и вывозные таможенные пошлины. Рост цен на хлебобулочные изделия, на масло подсолнечное - всего 0,1% всего за последнее время, на сахар - тоже где-то 0,1%. То есть, в принципе, меры регулирования применяются, и они дают свой эффект", - сказал он.