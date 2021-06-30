Путин заявил, что новый урожай позволит снизить цены на продукты в России

"Скоро будет урожай овощей. Надеюсь, что это отразится на ценах", - сказал глава государства в среду во время ежегодной прямой линии.

По словам Путина, мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за 10 лет.

"Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет. К сожалению, это общемировая тенденция - рост цен на продовольствие. Везде так происходит. И, конечно, имея в виду, что Россия является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражается", - сказал он.

По его словам, причин происходящему много, в том числе печатание денег в основных странах - эмитентах, последствия COVID-19, сокращение производства, рабочих мест и другие.

Рост цен на продукты в РФ

Путин сообщил, что самый большой рост цен на продукты питания в РФ был отмечен в прошлом году и начале 2021 года, в этой связи был принят ряд мер.