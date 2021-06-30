{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Прямая линия с президентом РФ
Обновлено 

Путин заявил о принятии решений по сдерживанию цен на стройматериалы

По словам президента, рост цен связан с изменением конъюнктуры на многие товары на мировых рынках

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Власти РФ предпринимают необходимые шаги для стабилизации ситуации с ценами на стройматериалы, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

"Сейчас соответствующие решения принимаются по сдерживанию цен на эти основные товары, связанные со стройкой. Надеюсь, что и на вас это тоже отразится. Мы знаем об этом и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы ситуация была стабильной", - заявил Путин, отвечая на вопрос о подорожании стройматериалов.

По его словам, это связано с изменением конъюнктуры на многие товары на мировых рынках, в частности, на металлы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФ
Санкции в отношении России
Послы ЕС одобрили продление экономических санкций в отношении России
Ограничительные меры продлят до 31 января, сообщил источник ТАСС
Послы ЕС одобрили продление экономических санкций в отношении России
Читать полностью