Путин заявил о принятии решений по сдерживанию цен на стройматериалы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Власти РФ предпринимают необходимые шаги для стабилизации ситуации с ценами на стройматериалы, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

"Сейчас соответствующие решения принимаются по сдерживанию цен на эти основные товары, связанные со стройкой. Надеюсь, что и на вас это тоже отразится. Мы знаем об этом и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы ситуация была стабильной", - заявил Путин, отвечая на вопрос о подорожании стройматериалов.

По его словам, это связано с изменением конъюнктуры на многие товары на мировых рынках, в частности, на металлы.