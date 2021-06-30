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Количество рабочих мест в Новой Москве увеличилось в три раза с 2012 года

Как сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, к 2035 году в Новой Москве будут проживать 1,5 млн человек, а рабочих мест будет создан миллион

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Количество рабочих мест в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) увеличилось в три раза с 2012 года. Сейчас в Новой Москве работают порядка 267 тыс. человек, сообщила в среду информационная служба портала Стройкомплекса Москвы.

"Сейчас Новая Москва располагает 267 тыс. рабочих мест. В социальной сфере и госуправлении количество работающих прибавилось на 13 тыс. человек, в обрабатывающей производственной отрасли - на 10,5 тыс. человек, в логистике и связи нашли работу 27,7 тыс. соискателей, на объектах потребительского рынка - 46 тыс. человек, а в строительную отрасль пришло почти 30 тыс. новых специалистов", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.

Он отметил, что в ТиНАО построено лишь 5,56 млн кв. м площадей, где созданы места приложения труда. При этом потенциал Генплана составляет 48 млн "квадратов". К 2035 году в Новой Москве будут проживать 1,5 млн человек, а рабочих мест будет создан миллион.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщал, что более 570 тыс. кв. м социальных и промышленных объектов с новыми рабочими местами планируется ввести в ТиНАО в 2021 году.

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