Путин: выделение средств на мелиорацию будет продолжено с учетом изменения климата

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Выделение средств на мелиорацию будет продолжено, поскольку данное направление работы в сельском хозяйстве становится все более важным с учетом климатическим изменений. Об этом заявил в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.

"Семь с лишним миллиардов рублей в год выделяем и будем выделять дальше на эти цели. Мелиорация очень важна, имея ввиду и климатические изменения", - сказал Путин, отвечая на вопрос, поступивший из Уфы. Его автор обратил внимание, что из-за засухи сейчас гибнет урожай, и решением проблемы могло бы стать развитие мелиорации, в том числе, орошение сельхозземель.

Путин отметил, что АПК сейчас динамично развивается, существенным образом растет товарное производство. "По овощам и по фруктам еще надо работать, но нужна и дополнительная поддержка. А в целом, поддержка сельского хозяйства у нас выражается в достаточно серьезной цифре - 350 млрд рублей. Есть и другие направления. Ну, например, это 35 млрд рублей на социальное развитие села. И эти средства будут выделяться. И 70 млрд рублей на то, чтобы возвращать земли в категорию земель сельхозназначения, ежегодно на эти цели выделяется", - сообщил президент.

"Там же находится и раздел, связанный с мелиорацией, - добавил он. - Будем наращивать эти усилия по всем тем направлениям, о которых я сейчас сказал".