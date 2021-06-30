Путин заявил, что садоводческие товарищества не войдут в программу догазификации

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Садоводческие товарищества не войдут в план социальной газификации, предусматривающей бесплатное обеспечение домовладений газом к 2023 году. Они будут газифицированы в рамках пятилетних программ, подписанных "Газпромом" с главами регионов, сообщил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии.

"Что касается садоводческих товариществ, то, да, действительно, речь в данном случае пока идет только о местах постоянного проживания граждан, о населенных пунктах. И их много-много тысяч в Российской Федерации, поэтому на первом этапе [реализации программы догазификации] принято решение обеспечить вот этой бесплатной милей только те населенные пункты, в которых люди живут постоянно", - сказал президент.

"А садоводческие товарищества тоже должны обеспечиваться газом до 2024-2025 годов. Это - в рамках программы газификации страны", - добавил глава государства.

Догазификация по пониженным ценам

Путин сообщил, что идеи подведения газа от границы участка непосредственно к дому по пониженным ценам обсуждаются правительством РФ.

"Я вот буквально на днях разговаривал с членами правительства на этот счет с тем, чтобы сделали единый договор с тем, чтобы все, что связано с обустройством участка [в рамках газификации домовладений], делали по единому плану и в рамках централизованных, а значит, по пониженным ценам закупок", - сказал президент.

Глава российского государства, комментируя вопросы о повышении стоимости подключения жилых домой к газу, отметил, что это в том числе связано и "с ростом цен на некоторые виды продукции, в том числе на те же самые металлы". Президент не исключил и то, что некоторые компании "накручивают" стоимость работ по подключению домов к газовым сетям.

"Именно поэтому правительство сейчас разрабатывает типовой договор, чтобы не было необоснованного завышения цен", - добавил Путин.

При этом он пообещал обеспечить бесплатную газификацию домов до участка. "Мы сделаем таким образом, чтобы труба подошла к участку бесплатно. А что касается внутри участка, этим мы займемся отдельно", - сказал он, отвечая на вопрос пенсионерки Светланы Култыгиной из Свердловской области, которая пожаловалась президенту на отсутствие газового подключения, хотя расположенные рядом дома местных чиновников к газу подключены.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, объем потребления газа не более 7 куб. м газа в час. В рамках этого поручения газопровод от внутригородской или внутрипоселковой сети до забора участка будет проводиться бесплатно.