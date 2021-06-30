"Сургутнефтегаз" выплатит дивиденды за 2020 год из расчета 0,7 рубля на акцию

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры "Сургутнефтегаза" на годовом общем собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 2020 года из расчета 0,7 рубля на обыкновенную и 6,72 рубля на привилегированную акции. Об этом говорится в сообщении компании.

Датой, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 20 июля 2021 года.

Таким образом, "Сургутнефтегаз" направит более 25 млрд руб. на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и 51,76 млрд руб. на дивиденды по привилегированным акциям.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль "Сургутнефтегаза" в 2020 году по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) увеличилась по сравнению с показателем за 2019 год в 6,9 раза и составила 729,58 млрд рублей.