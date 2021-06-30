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Акционеры "Сургутнефтегаза" утвердили новый состав совета директоров

В совет директоров избрали 10 человек

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры "Сургутнефтегаза" на годовом общем собрании утвердили новый состав совета директоров. Об этом говорится в сообщении компании.

Так, в совет директоров избраны 10 человек - Владимир Ерохин (глава совета директоров), гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, а также Александр Буланов, Николай Матвеев, Валерий Егоров, Георгий Мухамадеев, Иван Диниченко, Виктор Кривошеев, Илдус Усманов и Александр Агарев. Все члены совета, кроме Агарева, были переизбраны.

Основные направления бизнеса "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти, газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки.

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