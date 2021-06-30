Власти Югры проконсультируют бизнесмена, обратившегося к президенту, по мерам поддержки

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) окажут необходимую консультационную помощь предпринимателю из Сургута Максиму Харлову, который обратился к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона в среду.

В ходе прямой линии с президентом в среду прозвучал вопрос от сургутского бизнесмена Максима Харлова, который пожаловался на сложные условия получения кредита предпринимателям. Президент заявил, что кредит под 18%, который предлагают мужчине, действительно, большой, и пообещал разобраться в ситуации.

"Предприниматель спрашивал о доступности банковских кредитов. Этот вопрос находится в компетенции ЦБ РФ, который имеет возможность регулировать этот рынок в целом в стране, а также зависит от позиции крупных банков в каждом из регионов. Что касается региональных мер поддержки предпринимательства, безусловно, Максиму Евгеньевичу в ближайшее время будет оказана вся необходимая консультационная помощь о доступных инструментах, которыми он может воспользоваться", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что предприниматель за мерами государственной поддержки в органы власти автономного округа ранее не обращался. "Обращался за кредитом в МСП-банк. С ним уже связался заместитель губернатора Роман Генкель, чтобы оказать консультационную поддержку", - добавили в пресс-службе.

Харлов сказал ТАСС, что надеется на решение вопроса и обратную связь от организаций.

"Естественно, президент не скажет: идите туда и получайте кредит. Вопрос был больше по поводу того, какие программы будут предлагаться, будут ли они предлагаться, и основной вопрос - это условия кредитования: сроки, сумма. <...> Соответственно, президент сказал, что с нами может связаться кто-то из представителей организаций, кто может данные вопросы более детально проработать. Хотелось бы эту обратную связь получить, это очень важно", - сказал предприниматель.