"Аэрофлот" начнет выполнять полеты в Пафос

НИКОСИЯ, 30 июня. /ТАСС/. "Аэрофлот" приступит с 11 июля к выполнению рейсов из Москвы в кипрский город Пафос, что станет для компании новым направлением полетов. Об этом сообщило в среду в Facebook посольство РФ в Никосии.

"По информации авиакомпании "Аэрофлот", с 11.07.2021 начнется выполнение прямых рейсов между Москвой и Пафосом. Время вылета рейса SU2076 из аэропорта Шереметьево в 14:10, обратного рейса SU2077 из Пафоса - в 19:15 (прибытие в пункты назначения в 18:15 и 23:25, соответственно)", - говорится в этом сообщении. В дипломатическом представительстве добавили, что полеты будут выполняться на самолетах Airbus-320/321.

"Следует отметить, что рейсы "Аэрофлота" в Пафос будут выполняться впервые. До снятия ограничений из-за COVID-19 пока они будут иметь статус грузопассажирских", - подчеркнули в посольстве.

Россия с минувшего понедельника формально на взаимной основе возобновила авиасообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией. Авиасообщение с этими странами было приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее решение 18 июня принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, который в отношении Кипра согласовал выполнение четырех рейсов из Москвы в международный аэропорт города Ларнака и трех рейсов в Пафос, а из регионов в эти же города - по два рейса в неделю.

Регулярные и грузопассажирские рейсы

"Аэрофлот" изменил для удобства пассажиров нумерацию существующих рейсов. Теперь вместо грузопассажирских рейсов SU 2072/2073 Москва-Ларнака-Москва по средам, пятницам, субботам и воскресеньям по этим же дням и в то же самое время планируется выполнять регулярные рейсы SU 2074/2075. Также вместо грузопассажирских рейсов SU 2832/2833 Санкт-Петербург - Ларнака - Санкт-Петербург по вторникам и субботам будут выполняться регулярные рейсы SU 2842/2843. Статус остальных рейсов "Аэрофлота" по данным двум направлениям не изменится - они останутся грузопассажирскими.

Как отметили в авиакомпании, граждане России каких-либо изменений при этом не почувствуют, так как правила въезда и в Россию, и на Кипр для них не изменятся. А вот иностранцам надо быть внимательнее при покупке авиабилетов, так как на грузопассажирских рейсах сохранятся все действующие сейчас ограничения на въезд иностранных граждан в РФ. Киприоты с туристической визой или гражданин безвизовой по отношению к России страны на грузопассажирский рейс могут быть приняты только при наличии у них дополнительных документов, подтверждающих цель поездки.

В посольстве РФ в Никосии также обратили внимание на этот момент. "Во избежание недоразумений настоятельно рекомендуется всем иностранным гражданам заблаговременно уточнять статус рейсов в авиакомпаниях", - подчеркнули в российском дипломатическом представительстве.