Сбербанк прогнозирует падение цены нефти марки Urals к 2050 году до $26

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сбербанк на горизонте 30 лет ожидает падения цен на нефть. Так, по оценкам банка, цена нефти марки Urals к 2050 году может упасть в три раза, до 26 долларов за баррель. Такую оценку озвучил глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на Международном финансовом конгрессе.

"Наши оценки - мы их сегодня представили в правительство - выглядят очень-очень серьезно, я бы сказал. Вызывают большую озабоченность. В частности, цена на нефть Urals. С базовой цены в 77 долларов за баррель падает к 2050 году в три раза, до 26 долларов баррель. Цена на газ падает в два раза", - сказал Греф.