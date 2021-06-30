Россия выделила $3,2 млн Армении для помощи пострадавшим из-за конфликта в Карабахе

ЕРЕВАН, 30 июня. /ТАСС/. Посол РФ Сергей Копыркин и и.о. руководителя представительства Программы развития ООН (ПРООН) в Армении Михаела Стойкоска в среду подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает оказание правительством России помощи пострадавшим жителям республики в размере $3,2 млн. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

"Для реализации рассчитанной на два года инициативы, в рамках которой планируется оказать помощь примерно 28 тыс. бенефициарам, в частности, в приграничных районах Сюникского, Гегаркуникского и Вайоц-Дзорского марзов (областей), из государственного бюджета России было выделено $3,2 млн", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнул посол РФ, "одна из основных целей запущенного проекта заключается в содействии армянскому обществу в скорейшем преодолении стресса, вызванного обострением конфликта, обретению уверенности в себе и сил двигаться вперед, чему Россия как ключевой стратегический союзник Армении придает большое значение".

Россия на регулярной основе предоставляет финансовую поддержку инициативам структур ООН, направленным на всестороннее развитие Армении. Общий объем такого содействия в реализации проектов с 2010 года составил порядка $70 млн.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября прошлого года, там начались активные боевые действия. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов, включая Кельбаджарский, перешли под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.