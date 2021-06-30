Власти Ярославской области помогут уборщице, рассказавшей Путину о зависимости от кредита

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Власти Ярославской области окажут помощь, в том числе юридическую, женщине из Ярославля, рассказавшей во время ежегодной прямой линии президента России Владимира Путина о тяжелом материальном положении своей семьи и необходимости платить по кредиту. Об этом сообщила журналистам пресс-служба правительства Ярославской области.

Ранее на прямую линию к главе государства обратилась уборщица Светлана Чемезова из Ярославля, попросившая "помочь с кредитами, которые люди берут от безысходности". Женщина сообщила, что получает 12 700 рублей, после оплаты кредита у нее остается 1 500 рублей. Чемезова живет с девятилетним сыном, которого необходимо собрать в школу.

"В данный момент выясняем, какими мерами поддержки она (Чемезова) уже пользуется или пользовалась. При необходимости профильные подразделения будут подключены для оказания помощи, в том числе консультационной, по мерам поддержки, которые она может получить дополнительно", - проинформировали в пресс-службе.

Владимир Путин пояснил нормы нового закона, согласно которому банки не имеют право взимать в качестве оплаты кредитов средства, если оставшиеся на счету суммы оказываются ниже прожиточного минимума.