{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Греф оценил потери экспорта России от трансграничного углеродного регулирования в $4 трлн

Глава Сбербанка напомнил, что, по оценкам банка, в ближайшие 30 лет понадобится от $650 млрд до $1 трлн инвестиций в декорбанизацию

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сбербанк оценил потери российского экспорта от снижения экспорта углеводородных товаров и введения трансграничного углеродного регулирования в $4 трлн до 2050 года. Такие оценки озвучил глава Сбербанка Герман Греф, выступая в рамках Международного финансового конгресса.

"Для ограничения глобального потепления потребуются огромные инвестиции. По нашим оценкам, в результате снижения экспорта углеводородных товаров и введения ТУР (трансграничное углеродное регулирование), российский экспорт может потерять более $4 трлн до 2050 года. Если придерживаться действующей траектории развития, то стране грозит консервация технологической отсталости и потеря конкурентоспособности", - отметил Греф.

Он напомнил, что, по оценкам Сбербанка, в ближайшие 30 лет понадобится от $650 млрд до $1 трлн инвестиций в декорбанизацию.

"Где взять средства? Ввести меры для ESG-финансирования и создание внутреннего рынка углеродных единиц. Выручка от продажи квот на выбросы сформирует альтернативный источник инвестиций, который может быть нацелен на финансирование декорбанизации. По нашей оценке, 46% национальной программы по декорбанизации можно будет профинансировать за счет выкупа углеродных единиц", - добавил Греф.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
Новак: эффективность энергии солнца и ветра сравняется с нефтью и газом в 2027-2035 годах
Вице-премьер рассказал, что в 2020 году из объема ввода всех генерирующих мощностей по России 60% пришлось на солнце и ветер
Читать полностью