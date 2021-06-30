Греф оценил потери экспорта России от трансграничного углеродного регулирования в $4 трлн

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сбербанк оценил потери российского экспорта от снижения экспорта углеводородных товаров и введения трансграничного углеродного регулирования в $4 трлн до 2050 года. Такие оценки озвучил глава Сбербанка Герман Греф, выступая в рамках Международного финансового конгресса.

"Для ограничения глобального потепления потребуются огромные инвестиции. По нашим оценкам, в результате снижения экспорта углеводородных товаров и введения ТУР (трансграничное углеродное регулирование), российский экспорт может потерять более $4 трлн до 2050 года. Если придерживаться действующей траектории развития, то стране грозит консервация технологической отсталости и потеря конкурентоспособности", - отметил Греф.

Он напомнил, что, по оценкам Сбербанка, в ближайшие 30 лет понадобится от $650 млрд до $1 трлн инвестиций в декорбанизацию.

"Где взять средства? Ввести меры для ESG-финансирования и создание внутреннего рынка углеродных единиц. Выручка от продажи квот на выбросы сформирует альтернативный источник инвестиций, который может быть нацелен на финансирование декорбанизации. По нашей оценке, 46% национальной программы по декорбанизации можно будет профинансировать за счет выкупа углеродных единиц", - добавил Греф.