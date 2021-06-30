"Ростелеком" фиксирует сетевые атаки на прямую линию с президентом России

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. "Ростелеком" фиксирует сетевые атаки на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, принимает меры по их блокированию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Ростелекома".
"Наши службы ведут постоянный мониторинг. Наблюдаются сетевые атаки на прямую линию. Принимаются оперативные меры по блокированию нелегитимных активностей", - отметили в компании.
Ранее одна из ведущих программы Екатерина Березовская заявила, что мощные DDoS-атаки осуществляются на цифровые системы, с помощью которых организована прямая линия с президентом России.