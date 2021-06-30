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Прямая линия с президентом РФ
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"Ростелеком" фиксирует сетевые атаки на прямую линию с президентом России

В компании заявили, что принимаются оперативные меры по блокированию нелегитимных активностей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. "Ростелеком" фиксирует сетевые атаки на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, принимает меры по их блокированию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Ростелекома".

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"Наши службы ведут постоянный мониторинг. Наблюдаются сетевые атаки на прямую линию. Принимаются оперативные меры по блокированию нелегитимных активностей", - отметили в компании.

Ранее одна из ведущих программы Екатерина Березовская заявила, что мощные DDoS-атаки осуществляются на цифровые системы, с помощью которых организована прямая линия с президентом России.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФ
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