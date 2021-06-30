В Подмосковье проведут газопровод до границ участков более 1 тыс. деревень до конца года

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Газопровод до границ участков более 1 тыс. деревень и поселков Московской области проведут до конца нынешнего года в рамках президентского проекта "Социальна газификация". Об этом сообщили в среду в пресс-службе АО "Мособлгаз".

"За второе полугодие Мособлгаз догазифицирует более тысячи населенных пунктов Подмосковья. Из них почти 300 на юге региона, 250 - на юго-востоке, 200 - на северо-западе, 150 - на севере и по 100 - на западе и востоке. Газ до границы участка будет подведен для более 70 тыс. жителей. Для проведения газа в дом жителям останется только заключить комплексный договор и выбрать оборудование", - приводятся в сообщении слова генерального директора Мособлгаза Игоря Баранова.

Отмечается, что Мособлгаз до конца года выполнит строительство сетей в Одинцовском, Богородском, Дмитровском, Пушкинском, Сергиево-Посадском и других городских округах Подмосковья.

Всего порядка 300 тыс. жителей из населенных пунктов Московской области обеспечат газом до конца 2022 года по программе социальной газификации. В программу входят ранее газифицированные деревни и поселки. Уточнить сроки проведения работ и оставить заявку на заключение комплексного договора можно на сайте Мособлгаза.