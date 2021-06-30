Путин объяснил рост цен на российских курортах

"Что касается того, что цены завышены - это тоже происходит. Но с чем это связано сегодня? Многие страны сегодня тем не менее закрыты, несмотря на то, что кто-то открывается. Люди побаиваются ездить за границу, и на самом деле правильно делают, потому что там каждый день меняются правила. В Греции сегодня были одни правила, а завтра другие. Требовали справки о вакцинировании, сегодня требуют ПЦР, завтра потребуют еще что-то. Послезавтра будут какие-то другие требования предъявлять, потому что им из Еврокомиссии навязывают. В больницы там не попасть. К чему это приводит? К перегрузке на нашей туристической инфраструктуре - прежде всего на Юге РФ - в Краснодарском крае, Крыму. Как только предложение не справляется со спросом, сразу идут [вверх] цены. Во всей рыночной экономике это происходит", - отметил президент.

"Очень рассчитываю, что будем увеличивать количество наших возможностей. 50 проектов примерно сейчас рассматривается в этой сфере - будем это количество увеличивать", - добавил Путин.

Вложения в туротрасль России

Государство долгое время не вкладывало средства в туристическую отрасль России, сейчас такая задача стоит, заявил президент.

"У нас, к сожалению, на протяжении очень долгих лет очень мало денег вкладывалось в развитие наших туристических возможностей и туристической инфраструктуры. Люди предпочитали ездить за границу с самого начала, как только открылась такая возможность. Мы являемся страной с очень большим объемом экспорта туризма - только за 2019 год $36 млрд наши туристы оставили за границей или заплатили, чтобы поехать за границу. Это очень большие средства. Государство, к сожалению, не вкладывало", - отметил он.