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Прямая линия с президентом РФ
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Путин заявил, что федеральные трассы в России на 85% приведены в нормативное состояние

Президент сообщил, что к 2024 году 50% региональных трасс должны быть приведены в нормативное состояние

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Федеральные трассы в РФ создают каркас дорожной сети, 85% в нормативном состоянии. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

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"Вот что касается федеральных трасс, то на первом этапе государство занималось именно этим, потому что это основные магистрали, по которым грузы перевозятся и люди ездят. Значит, они создают каркас всей сети [автодорог]. У нас сейчас 85% примерно приведено в нормативное состояние", - рассказал он.

Президент добавил, что к 2024 году 50% региональных трасс должны быть приведены в нормативное состояние.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство по поручению президента РФ дополнительно направит 30 млрд рублей на ремонт 2 тыс. км дорог почти во всех регионах страны.

Увеличение доли автомобильных дорог регионального и муниципального значения до 60% в 2030 году является одной из задач национального проекта "Безопасные качественные дороги". Его целями также является строительство почти 2 тыс. км. новых платных дорог и 2 855 тыс. км новых федеральных трасс. Согласно проекту, к 2030 году доля качественного общественного транспорта в городах должна вырасти до 30% с 9% в 2024 году.

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