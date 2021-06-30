Путин заявил, что федеральные трассы в России на 85% приведены в нормативное состояние

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Федеральные трассы в РФ создают каркас дорожной сети, 85% в нормативном состоянии. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.
"Вот что касается федеральных трасс, то на первом этапе государство занималось именно этим, потому что это основные магистрали, по которым грузы перевозятся и люди ездят. Значит, они создают каркас всей сети [автодорог]. У нас сейчас 85% примерно приведено в нормативное состояние", - рассказал он.
Президент добавил, что к 2024 году 50% региональных трасс должны быть приведены в нормативное состояние.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство по поручению президента РФ дополнительно направит 30 млрд рублей на ремонт 2 тыс. км дорог почти во всех регионах страны.
Увеличение доли автомобильных дорог регионального и муниципального значения до 60% в 2030 году является одной из задач национального проекта "Безопасные качественные дороги". Его целями также является строительство почти 2 тыс. км. новых платных дорог и 2 855 тыс. км новых федеральных трасс. Согласно проекту, к 2030 году доля качественного общественного транспорта в городах должна вырасти до 30% с 9% в 2024 году.