Спотовые цены на газ в Европе превысили $450 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Спотовые цены на газ в Европе уже седьмой торговый день подряд превышают значение в $400 за 1 тыс. куб. м. В среду газ на хабе TTF в Нидерландах торгуется по средней цене в $465 за 1 тыс. куб. м, превысив цену предыдущего дня на 4%, свидетельствуют данные ICE.

Котировки газа на TTF начали расти усиленными темпами во вторник. По данным биржи, цена за 1 тыс. куб. м газа на закрытие торгов 28 июня составляла $430,9, 29 июня - уже $446,7. Таким образом за день котировки на сырье в Европе выросли на 3,67%.

В среду газ на хабе TTF торгуется в среднем на 4,1% выше цены предыдущего дня. Неделей ранее котировки росли не более чем на 2,6%, а в понедельник и вовсе немного снизились к данным пятницы - на 0,25%.

В конце июня сообщалось, что "Газпром" повысил прогноз по средней экспортной цене газа в Европе в 2021 году до $240 за 1 тыс. куб. м. До этого холдинг прогнозировал среднюю экспортную цену на газ для Европы в 2021 году на уровне чуть выше $200 за 1 тыс. куб. м. Средняя экспортная цена газа "Газпрома" для стран дальнего зарубежья (Европа и другие страны) в первом квартале 2021 года составила $193,9 за 1 тыс. куб. м.

Ранее "Газпром" отмечал, что поддерживать цену газа в Европе будет в том числе низкий уровень запасов европейских подземных хранилищах газа.