Россия в июне снизила среднесуточную добычу нефти на 0,4%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 30 июня 2021 года составила 1,422 млн тонн, снизившись на 0,4% к уровню мая, когда среднесуточная добыча нефти составляла 1,428 млн тонн. Это следует из оперативных данных Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, с которыми ознакомился ТАСС.

Россия сокращает добычу в рамках соглашения ОПЕК+. Но с января может ее наращивать в рамках плавного ослабления ограничений. Так, в январе договоренности позволяли РФ увеличить добычу нефти на 125 тыс. баррелей в сутки (б/с), в феврале - апреле - еще на 130 тыс. б/с в месяц. В мае - июле Россия также может поднять добычу еще на 38 тыс. б/с в месяц.

Но если с марта этого года Россия активно восстанавливала добычу нефти, то в мае рост замер, остановившись на показателе 1,427 млн тонн в сутки в среднем. Всего с начала января Россия увеличила добычу нефти на 3,7%, когда среднесуточная добыча нефти в России составляла 1,371 млн тонн. ТАСС пока не располагает комментарием Минэнерго по этому вопросу.

В июне, по условиям сделки, Россия должна добывать не более 9,457 млн б/с нефти (газовый конденсат не учтен) против 9,418 млн б/с в мае этого года. В июле Россия уже может добывать 9,495 млн б/с.

Если перевести российскую статистику по добыче нефти из тонн в баррели по коэффициенту, принятому для российской нефти Urals - 7,33, то среднесуточная добыча нефтяного сырья в России по состоянию на конец июня составила 10,42 млн баррелей против 10,05 млн баррелей в декабре 2020 года. При этом газовый конденсат в сделке ОПЕК+ не учитывается, а российская статистика не раскрывает отдельно добычу нефти и конденсата.

По подсчетам Международного энергетического агентства, Россия в апреле добывала 1,28 млн б/с газового конденсата и прочих жидких углеводородов.