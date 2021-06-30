Челябинские власти подготовили документы для получения кредитов на создание метротрама

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Власти Челябинской области подготовили все документы, необходимые, чтобы получить инфраструктурные кредиты на реализацию в областном центре проекта строительства метротрама. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил губернатор Алексей Текслер.

Президент России Владимир Путин в среду во время ежегодной прямой линии сообщил, что средства на строительство линий метро в Челябинске и других городах-миллиониках есть. Вице-премьер Марат Хуснуллин докладывал президенту, что проект метротрама в Челябинске будет стоить свыше 40 млрд рублей.

"Проект в настоящий момент активно реализуется. Мы подготовили все необходимые документы для получения инфраструктурных кредитов", - сказал Текслер.

2 июня со ссылкой на Текслера сообщалось, проектирование челябинского метро, интегрированного с трамвайной сетью города, завершат в 2022 году, еще два-три года потребуется на его строительство.

Метротрам фактически свяжет между собой все районы города, при этом в центре Челябинска, где имеется наибольшая концентрация транспорта и светофоров, трамваи будут двигаться по подземным туннелям, что позволит перевозить пассажиров динамично. Средняя скорость метротрамвая будет более 35 км в час, тогда как сейчас средняя скорость трамвая составляет порядка 17 км в час.

По данным Минтранса Челябинской области, метро в Челябинске строят с 1992 года, а трамвайные пути не обновляли последние 15 лет, средний возраст трамвайного вагона составляет 30 лет.