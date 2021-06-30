ЕС согласился продлить льготный период поставок товаров в Северную Ирландию после Brexit

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Евросоюз согласился продлить на три месяца, до 30 сентября, действие льготного периода поставок охлажденного мяса из Великобритании в Северную Ирландию, который позволяет британским дистрибьюторам избегать оформления таможенных фитосанитарных сертификатов и предусмотрен североирландским протоколом в рамках соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава сообщества. Об этом говорится в заявлении, размещенном во вторник на сайте британского правительства.

"Мы рады, что смогли договориться о таком разумном продлении поставок охлажденного мяса из Великобритании в Северную Ирландию, при котором не требуется, чтобы правила для всей остальной Великобритании соответствовали будущим изменениям норм ЕС в отношении производства сельхозпродукции", - отметил представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвид Фрост.

Власти королевства настаивали на продлении льготного режима под давлением со стороны предпринимателей, которые предупреждали о возможных перебоях с поставками из-за необходимости заполнять таможенные декларации и проходить дополнительные инспекционные проверки, что грозило пустыми прилавками магазинов Ольстера. В марте правительство Великобритании в одностороннем порядке уже пролонгировало действие этого режима, после чего Еврокомиссия запустила юридическую процедуру против Соединенного Королевства за нарушение соглашения о Brexit. Споры вокруг поставок мяса между Лондоном и Брюсселем окрестили в британской прессе "сосисочной войной".