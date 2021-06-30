Вторая выездная выставка "Иннопром" пройдет в Индонезии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Вторая выездная неделя международной промышленной выставки "Иннопром" пройдет в Индонезии в конце 2021 года. Об этом сообщил в среду ТАСС министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

Первый выездной "Иннопром" в Ташкенте, который прошел в апреле 2021 года, завершился подписанием контрактов на выполнение 33 проектов с привлечением российских инвестиций в размере $2,2 млрд.

"В этом году мы провели первую выездную выставку "Иннопром" в Узбекистане. На конец года запланирована Индонезия. Мы рассчитываем, что будет и продолжение", - сказал он.

Министр отметил интерес к выставке, которая начнется в Екатеринбурге 5 июля, со стороны стран Южно-Азиатского региона. "Удивительно для нас, но приедет [на выставку в Екатеринбург] много послов из Южной Азии - это и Индонезия, и Шри-Ланка, и Вьетнам, и Таиланд. Мы ждем много послов, которые, как нам кажется, приезжают с предварительной задачей составить мнение и доложить о нашем регионе руководству", - пояснил Козлов.

По его словам, из 23 иностранных делегаций наиболее крупные приедут из Италии (страна-партнер - прим. ТАСС) и Венгрии. Также в Екатеринбурге ждут заместителя председателя правительства Словении, министров из Армении, Белоруссии, Казахстана, Сербии. "Мы будем подписывать соглашения между Свердловской областью и министерством инновации Сербии. Мы обменяемся видением и по текущему моменту, и по будущему, как развивать экономику", - уточнил министр.

Он отметил, что выставка постоянно растет. "В ходе нашей выставки будет подписываться соглашение между Ханты-Мансийским автономным округом и Венгрией - это важно, что мы уходим в то, что и другие регионы рассматривают нашу площадку, как удобную для заключения подобных соглашений", - сказал Козлов.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ее ежегодно проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург - Экспо", в составе которого четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м. В 2021 году страной-партнером выставки выступит Италия. На площади порядка 3 тыс. кв. м. представят экспозицию национальных итальянских компаний. В 2021 году выставка пройдет с 5 по 8 июля.