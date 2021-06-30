Европа в 2020 году впервые с 2016 года снизила выбросы СО2, утроив продажи электрокаров

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Каждый десятый проданный в Европе автомобиль в 2020 году был с электрическим двигателем. Доля продаж электрокаров в прошлом году выросла втрое, несмотря на снижение объемов реализации автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, сообщает Европейское агентство по защите окружающей среды.

"Доля электромобилей при регистрации новых автомобилей утроилась с 3,5% в 2019 году до около 11% в 2020 году", - отмечает агентство.

Доля электротранспорта в прошлом году выросла не только в сегменте легкового транспорта, но и в продажах микроавтобусов. Из около 1,4 млн новых автофургонов, зарегистрированных в Европе, около 2,3% были с электрическим двигателем. Еще в 2019 году этот показатель составлял 1,4%.

Рост доли электротранспорта в Евросоюзе, Исландии, Норвегии и Великобритании привел к снижению выбросов парниковых газов в 2020 году на 12% в сравнении с 2019 годом впервые с 2016 года, когда Евросоюз ввел стандарты по выбросу СО2 автомобилями.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), доля электромобилей в общем объеме мировых продаж автомобилей к 2030 году вырастет до более чем 60% и уже через 10 лет каждый пятый легковой автомобиль на дорогах мира будет иметь электрический двигатель.

Российский опыт

Консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG) в своем исследовании отмечала ранее, что доля продаж новых электрокаров на российском рынке достигнет 25% к 2035 году. Однако развитию электротранспорта и росту спроса на него в России способствует развитие инфраструктуры - сети зарядных станций, отмечают эксперты.

В России одним из ведущих операторов заправочных станций для электромобилей является компания "Россети", компания начала развивать сеть электрозарядных станций в 2013 году и сейчас управляет сетью из 263 станций. К 2025 году их количество вырастет до 1 тыс. 341. В результате этой работы планируется охватить 30 крупнейших городов и 30 ключевых автомагистралей, чтобы можно было бы на электромобиле доехать от Мурманска до Сочи и от Красноярска до Калининграда.

"Россети", в частности, сотрудничают с Volkswagen Group Rus и "Порше Руссланд" в сфере стимулирования развития рынка электротранспорта в России. Планируется совместная работа по созданию мобильных приложений, которые упрощают пользование зарядной инфраструктурой.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и других.