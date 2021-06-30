Власти завили, что на Кубани 80 отелей работают в формате "все включено"

КРАСНОДАР, 30 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, являющегося одним из основных курортных регионов РФ, намерены повышать уровень качества сервиса за счет господдержки, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
30 июня во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным Алена Масленникова из Кирова задала вопрос о высоком уровне цен на отдых на курортах в Сочи и более низком уровне сервиса по сравнению с отдыхом за рубежом, в частности, в Турции.
"Мы планомерно улучшаем уровень сервиса и качество услуг на кубанских курортах. Наибольшим спросом пользуются отели, работающие по системе "все включено" и "ультра все включено". В Краснодарском крае их уже 80. Половина из них - категории 5 звезд", - заявил губернатор.
В пресс-службе администрации Краснодарского края журналистам уточнили, что развитие инфраструктуры курортов Черного и Азовского морей сейчас - одна из приоритетных задач региона, решению проблем комплексного развития курортов могут поспособствовать, например, бюджетные инфраструктурные кредиты.
"Это важно не только для развития отрасли и экономики Краснодарского края, но и с точки зрения перспектив развития всей курортной отрасли в стране. В этом году завершим проектирование сетей водоснабжения и водоотведения в Анапе, Темрюкском и Туапсинском районах. Мы также рассчитываем на финансовую поддержку со стороны правительства", - добавил губернатор Краснодарского края.
Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Ранее губернатор Краснодарского края заявлял, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.