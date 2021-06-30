Власти завили, что на Кубани 80 отелей работают в формате "все включено"

Как проходила прямая линия с Владимиром Путиным в 2021 году

30 июня во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным Алена Масленникова из Кирова задала вопрос о высоком уровне цен на отдых на курортах в Сочи и более низком уровне сервиса по сравнению с отдыхом за рубежом, в частности, в Турции.

"Мы планомерно улучшаем уровень сервиса и качество услуг на кубанских курортах. Наибольшим спросом пользуются отели, работающие по системе "все включено" и "ультра все включено". В Краснодарском крае их уже 80. Половина из них - категории 5 звезд", - заявил губернатор.

В пресс-службе администрации Краснодарского края журналистам уточнили, что развитие инфраструктуры курортов Черного и Азовского морей сейчас - одна из приоритетных задач региона, решению проблем комплексного развития курортов могут поспособствовать, например, бюджетные инфраструктурные кредиты.