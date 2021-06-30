Строительство газопровода к негазифицированному микрорайону в КЧР начнется в 2022 году

ЧЕРКЕССК, 30 июня. /ТАСС/. АО "Газпром газораспределение Черкесск" в 2022 году начнет строительство газопровода для обеспечения газом микрорайона в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесии, одна из жительниц которого обратилась к президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии. Об этом глава республики Рашид Темрезов заявил в эфире телеканала " Россия-24 " в среду.

"Это новый микрорайон, <...> да, он сегодня не густо заселен. <...> Проектно-сметную документацию в этом году АО "Газпром газораспределение Черкесск" заканчивает и в следующем году приступает к газификации тех домов, которые сегодня заселены", - сказал он.

Руководитель республики добавил, что микрорайон будет расширяться. По его словам, разрабатывается схема территориального планирования данного микрорайона, в том числе и для строительства социальных объектов. "В 2022 году АО "Газпром газораспределение Черкесск" <...> приступит к строительству подводящего газа к домам тех жителей, которые проживают", - сказал Темрезов.

Жительница города Усть-Джегута Карачаево Черкесской Республики Роза Каппушева во время прямой линии с президентом в среду рассказала, что жители микрорайона в северной части города не могут самостоятельно провести газ к домам, а местные власти вопрос не решают.

По ее словам, стоимость подключения к газу составляет более 200 тыс. рублей, и для обычной семьи это "слишком большие деньги". О планах по началу работ жителям сообщали с 2010 года. "Мы, жители, сами посчитали, сколько выйдет за свои средства это все сделать, и вот так вот нам вышло, по нашим подсчетам, на семью выходит так, своими силами. Я везде обращалась. <...> Сейчас пользуемся привозными баллонами, печку топим, я в одно время не могла выйти на работу, потому что дети были маленькие и не могла оставить их с включенной печкой, мало ли что. Сейчас уже нет [финансовой] возможности сидеть дома", - рассказала ТАСС Каппушева.