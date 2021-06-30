КАЛИНИНГРАД, 30 июня. /ТАСС/. Большинство жителей Калининградской области поддержали введение курортного сбора для туристов, приезжающих в регион. В поддержку инициативы высказались 80% участников опроса Центра управления регионом, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"Центром управления регионом в июне был проведен онлайн-опрос среди пользователей социальных сетей по теме туризма в Калининградской области. Жители региона в том числе выразили мнение о планируемом введении туристического сбора. Результаты показали высокую информированность населения и лояльное отношение - почти 80% респондентов "определенно" и "скорее положительно" относятся к данной инициативе", - говорится в сообщении пресс-службы.

О планах введения сбора с 2022 года сообщил в мае 2021 года губернатор области Антон Алиханов. По его словам, средства от сбора планируют направлять на развитие курортной инфраструктуры, обустройство территорий для массового отдыха: парков, набережных, скверов, пляжей. Министр культуры и туризма области Андрей Ермак на состоявшемся 30 июня региональном совете по туризму сообщил, что, предположительно, размер сбора составит 100 рублей в сутки, его установят на территории муниципальных образований Балтийского побережья и Калининграда.

В областном правительстве отмечают, что туризм становится полноценной отраслью калининградской экономики. Сейчас она формирует порядка 2% валового регионального продукта - 9 млрд рублей. Доходы от отрасли растут на 10% в год. В текущем году ожидается, что траты туристов в регионе достигнут 4,5 млрд рублей, общий турпоток достигнет уровня 2019 года - 1,7 млн туристов, с возможным ростом до 1,8 млн и даже 2 млн человек.