ЦБ подтвердил старт возмещения комиссий бизнесу в Системе быстрых платежей с июля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Банк России подтвердил, что программа возмещения предприятиям малого и среднего бизнеса комиссий за проведение безналичной оплаты товаров и услуг в Системе быстрых платежей (СБП) предположительно стартует с июля.

"В настоящий момент правительство и Банк России взаимодействуют по этому вопросу. Планируется, что программа стартует с июля и продлится до конца текущего года. Программа предполагает возмещение за счет бюджета малым и средним предприятиям комиссий, которые они платят банкам при получении оплаты от граждан за товары и услуги через СБП", - заявили в ЦБ в ответ на запрос ТАСС.

Также регулятор уточнил порядок возмещения комиссий. "Предусматривается, что банки по итогам отчетного месяца будут формировать реестр и направлять в Минэкономразвития, а при получении средств из бюджета будут зачислять возмещение на счета своих клиентов-МСП", - сказали в пресс-службе ЦБ.