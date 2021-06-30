Импорт и экспорт медицинских товаров в 2020 году составил $2,343 трлн

ЖЕНЕВА, 30 июня. /ТАСС/. Импорт и экспорт в сфере торговли медицинскими товарами в прошлом году составил $2,343 трлн, что на 16% больше, чем в 2019 году. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении Всемирной торговой организации (ВТО) о торговле в сфере медицины.

Отмечается, что общая стоимость мировой торговли товарами в прошлом году сократилась на 7,6%. В декабре 2020 года ежемесячный прирост в годовом исчислении экспорта в сфере торговли средствами для диагностики достиг 90%, а импорта - 126%. "Глобальная торговля товарами, имеющими решающее значение в борьбе с пандемией, такими как маски для лица, аппараты искусственной вентиляции легких, стерилизаторы и ультразвуковые сканеры, выросла на 31% в 2020 году", - говорится в сообщении.

"Китай стал крупнейшим в 2020 году экспортером медицинских изделий, критически важных в борьбе с COVID-19. Он экспортировал продукцию на сумму $105 млрд, что примерно в 2,8 раза превышает экспорт данной страны в 2019 году", - указывается в сообщении.