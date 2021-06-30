МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Половина опрошенных Росстатом предпринимателей ожидает роста цен в III квартале, несмотря на то, что более 80% опрошенных ведомством бизнесменов не планируют поднимать торговые наценки на товары. Об этом говорится в исследовании Росстата, опубликованном в докладе о социально-экономическом положении России в январе - мае 2021 года.

Во II квартале 2021 года в обследовании конъюнктуры и деловой активности приняли участие руководители 4 122 организаций розничной торговли, включая малые предприятия (без микропредприятий). "52% предпринимателей предполагают, что цены реализации в III квартале 2021 года вырастут, в то же время 83% из них не намерены увеличить торговую наценку на реализуемые товары", - говорится в материалах Росстата. Около 40% опрошенных считают, что цены на продукты не изменятся, а 2% ожидают их падения. Увеличение торговой наценки прогнозирует 7% опрошенных, уменьшение - 4%.

Около 27% опрошенных предпринимателей ждут увеличения прибыли в III квартале, 18% прогнозируют падение. Почти половина опрошенных предпринимателей уверена, что прибыль останется на уровне предыдущего квартала.

Большинство из ответивших на вопросы анкеты считают, что экономическая ситуация в розничной торговле по сравнению с I кварталом 2021 года осталась без изменения (69%), 13% полагают, что ситуация ухудшилась, а 12% видят улучшение. Индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловой климат в розничной торговле, во II квартале 2021 года по сравнению с предыдущем кварталом повысился и составил 3%.

"Во II квартале 2021 года по сравнению с I кварталом 2021 года увеличение индекса предпринимательской уверенности было отмечено в 51 субъекте Российской Федерации. В 29 субъектах Российской Федерации указанный индекс снизился, в 5 субъектах - остался на том же уровне. Основными факторами, ограничивающими активность организаций розничной торговли, во II квартале 2021 года по-прежнему остаются недостаточный платежеспособный спрос населения (45% опрошенных) и высокий уровень налогов (40% опрошенных)", - отметили в Росстате.