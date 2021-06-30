МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в мае снизился до 4,9% с 5,2% в апреле, следует из данных Росстата.
"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2021 года составил 4,9%", - говорится в материалах.
По данным ведомства, общая численность безработных в России в мае составила 3,7 млн человек. "Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в апреле составила 75,3 млн человек, из них 71,6 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,7 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)", - отмечает Росстат.
По данным Росстата, численность безработных в России за 2020 год составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя предыдущего года. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составляла 5,9%.
Реальные зарплаты россиян
Реальные зарплаты россиян в апреле 2021 года выросли на 7,8% по сравнению с апрелем прошлого года и на 2,5% по сравнению с мартом этого года, также следует из данных Росстата.
За январь - апрель 2021 года реальные зарплаты выросли на 2,9% в годовом выражении. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в апреле составила 56,614 тыс. рублей (+13,8% в годовом выражении). За январь - апрель номинальные зарплаты выросли на 8,6% в годовом выражении.
Ранее Росстат сообщал, что реальные зарплаты россиян за I квартал 2021 года выросли на 1,6%. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году рост реальных зарплат в РФ составит 2,2%.
Доля онлайн-ретейла в общем обороте торговли
Оборот онлайн-торговли в РФ в мае 2021 года вырос в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом доля онлайн-продаж в общем обороте торговли снизилась до 6,5%, говорится в материалах Росстата.
"В мае 2021 года объемы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям увеличились по сравнению с апрелем 2021 года на 2,1% (в сопоставимых ценах), с маем 2020 года - в 1,2 раза", - отмечает Росстат.
При этом доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли снизилась до 6,5% против 7% в мае 2020 года.
Лидерами онлайн-продаж стали интернет-магазины Ozon, Wildberries и "Ситилинк", на которые пришлось 45% всех онлайн-продаж. В структуре продаж этих интернет-магазинов преобладала мужская, женская и детская одежда (12,4%), компьютеры (7,2%), бытовые электротовары (5,5%) и обувь (5,4%).
Оборот рынка общепита
При этом оборот рынка общественного питания в РФ в мае 2021 года составил 150,4 млрд рублей, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее.
В январе - мае показатель вырос на 24,4% в годовом выражении - до 703,2 млрд рублей.
Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций - поставщиков продукции общественного питания.
Рынок общепита в РФ впервые с начала пандемии начал расти в марте - на 3,5%, а уже в апреле оборот вырос вдвое.
Ввод жилья
По данным Росстата, ввод в эксплуатацию жилья в России за первые пять месяцев 2021 года вырос на 28,4% по сравнению с предыдущим годом и достиг 28,8 млн кв. м.
В частности, в мае 2021 года введено 5 млн кв. м жилья, что на 31,3% превышает показатель мая 2020 года. За месяц возведено 444 многоквартирных дома, а население построило 22,1 тыс. жилых домов. Всего появилось 58,9 тыс. новых квартир.
В целом за пять месяцев 2021 года возведено 2,7 тыс. многоквартирных домов, население построило 121,2 тыс. жилых домов. Общая площадь жилья в построенных индивидуальными застройщиками домах достигла 16,3 млн кв. м или 56,6% от общего объема введено за январь-май 2021 года жилья.
Объем работ по строительству в мае составил 747,6 млрд рублей, за пять месяцев 2021 года - более 3 трлн рублей. Также, по данным на 11 мая 2021 года, индекс предпринимательской уверенности в строительстве во втором квартале 2021 года составил -12%. Положительное значение индекса зафиксировано в республиках Татарстан, Тыва, Хакасия и Чеченской Республике, Ставропольском крае, Иркутской и Тюменской областях, а самое низкое - в Чукотском автономном округе (-59%). При этом строительные организации отмечали, что сдерживающими деловую активность факторами стали высокая стоимость стройматериалов (40%), высокий уровень налогов (31%), конкуренция (25%), недостаток заказов (22%), недостаток финансирования и недостаток квалифицированных рабочих (по 19%).
Грузооборот транспорта
Грузооборот транспорта в России в январе - мае 2021 года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2 трлн 326,8 млрд тонно-километров (т/км), говорится в докладе Росстата.
В частности, грузооборот железнодорожного транспорта вырос на 4,6% - до 1 088,4 млрд т/км. Грузооборот автомобильного транспорта увеличился на 7,6% - до 109,9 млрд т/км.
Грузооборот морского транспорта вырос на 4,7% и составил 16,4 млрд т/км, а показатель по внутреннему водному транспорту снизился на 17,1%, до 14,8 млрд т/км.
В то же время грузооборот воздушного транспорта увеличился на 32,4% - до 3,5 млрд т/км, а трубопроводного - на 2,8%, до 1 093,9 млрд т/км.
Сельхозпроизводство в РФ
Объем сельхозпроизводства в России, как отмечается в материалах Росстата, в январе - мае 2021 года вырос на 0,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 1 трлн 496,4 млрд рублей.
"Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в мае 2021 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 416,2 млрд рублей, в январе - мае 2021 года - 1 трлн 496,4 млрд рублей", - отметили в ведомстве.
В Росстате также сообщили о том, что по состоянию на 1 июня 2021 года в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население), по расчетам, яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 26,3 млн гектаров, подсолнечник - на 7,9 млн, сахарная свекла - на 1 млн, картофель - на 1,1 млн, овощи - на 0,4 млн гектаров. По сравнению с соответствующей датой 2020 года сократились засеянные площади яровых зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех сельхозпроизводителей на 1,9%, картофеля - на 5,6%, овощей - на 6,4%, увеличились площади подсолнечника - на 4,8%, сахарной свеклы - на 7,9%.
Озимые культуры в сельхозорганизациях (не относящихся к субъектам малого предпринимательства), по данным на 1 июня 2021 года, погибли на площади 1007,7 тыс. гектаров (14,2% их посева), из них зерновые и зернобобовые - на 964 тыс. гектаров (14%). Под урожай 2020 г. площадь погибших озимых, посеянных на зерно, составляла 144,4 тыс. гектаров (2%). С учетом сохранившихся озимых площадь зерновых и зернобобовых культур на 1 июня 2021 года в сельскохозяйственных организациях, по расчетам, составила 28,1 млн гектаров, что на 4,4% меньше, чем к этому времени в 2020 году.
По данным ведомства, на конец мая 2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,8 млн голов (на 1,6% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 8 млн (на 1,3% меньше), свиней - 27 млн (на 0,9% больше), овец и коз - 23,3 млн голов (на 5,1% меньше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 40,6% поголовья крупного рогатого скота, 9,4% свиней, 45,9% овец и коз (на конец мая 2020 г. - соответственно 41,1%, 10,2%, 45%). В сельскохозяйственных организациях на конец мая 2021 года по сравнению с соответствующей датой 2020 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1,8%, коров - на 1%, овец и коз - на 14,9%, поголовье свиней выросло на 2%, птицы - на 0,8%.
Производство яиц в РФ
Производство яиц в РФ в январе - мае 2021 года снизилось на 0,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 18,2 млрд шт., говорится в материалах Росстата.
В мае производство яиц в РФ выросло на 1,1% в годовом выражении - до 4,1 млрд шт. По сравнению с апрелем рост составил 8,5%. Производство молока в январе - мае 2021 года выросло на 0,6% - до 12,6 млн тонн. При этом в мае производство снизилось на 0,2% в годовом выражении и составило 3 млн тонн. По сравнению с апрелем показатель вырос на 11,7%.
Производство скота и птицы на убой в живом весе в январе - мае снизилось на 0,6% - до 5,9 млн тонн. В мае показатель вырос на 1,7% в годовом выражении - до 1,2 млн тонн. По сравнению с апрелем производство скота и птицы на убой в живом весе выросло на 0,6%.