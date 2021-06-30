По данным Росстата, общая численность безработных в стране в мае составила 3,7 млн человек

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в мае снизился до 4,9% с 5,2% в апреле, следует из данных Росстата.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2021 года составил 4,9%", - говорится в материалах. По данным ведомства, общая численность безработных в России в мае составила 3,7 млн человек. "Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в апреле составила 75,3 млн человек, из них 71,6 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,7 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)", - отмечает Росстат. По данным Росстата, численность безработных в России за 2020 год составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя предыдущего года. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составляла 5,9%. Реальные зарплаты россиян Реальные зарплаты россиян в апреле 2021 года выросли на 7,8% по сравнению с апрелем прошлого года и на 2,5% по сравнению с мартом этого года, также следует из данных Росстата.

За январь - апрель 2021 года реальные зарплаты выросли на 2,9% в годовом выражении. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в апреле составила 56,614 тыс. рублей (+13,8% в годовом выражении). За январь - апрель номинальные зарплаты выросли на 8,6% в годовом выражении. Ранее Росстат сообщал, что реальные зарплаты россиян за I квартал 2021 года выросли на 1,6%. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году рост реальных зарплат в РФ составит 2,2%. Доля онлайн-ретейла в общем обороте торговли Оборот онлайн-торговли в РФ в мае 2021 года вырос в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом доля онлайн-продаж в общем обороте торговли снизилась до 6,5%, говорится в материалах Росстата. "В мае 2021 года объемы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям увеличились по сравнению с апрелем 2021 года на 2,1% (в сопоставимых ценах), с маем 2020 года - в 1,2 раза", - отмечает Росстат. При этом доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли снизилась до 6,5% против 7% в мае 2020 года. Лидерами онлайн-продаж стали интернет-магазины Ozon, Wildberries и "Ситилинк", на которые пришлось 45% всех онлайн-продаж. В структуре продаж этих интернет-магазинов преобладала мужская, женская и детская одежда (12,4%), компьютеры (7,2%), бытовые электротовары (5,5%) и обувь (5,4%). Оборот рынка общепита При этом оборот рынка общественного питания в РФ в мае 2021 года составил 150,4 млрд рублей, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее. В январе - мае показатель вырос на 24,4% в годовом выражении - до 703,2 млрд рублей. Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций - поставщиков продукции общественного питания. Рынок общепита в РФ впервые с начала пандемии начал расти в марте - на 3,5%, а уже в апреле оборот вырос вдвое. Ввод жилья По данным Росстата, ввод в эксплуатацию жилья в России за первые пять месяцев 2021 года вырос на 28,4% по сравнению с предыдущим годом и достиг 28,8 млн кв. м.

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В частности, в мае 2021 года введено 5 млн кв. м жилья, что на 31,3% превышает показатель мая 2020 года. За месяц возведено 444 многоквартирных дома, а население построило 22,1 тыс. жилых домов. Всего появилось 58,9 тыс. новых квартир. В целом за пять месяцев 2021 года возведено 2,7 тыс. многоквартирных домов, население построило 121,2 тыс. жилых домов. Общая площадь жилья в построенных индивидуальными застройщиками домах достигла 16,3 млн кв. м или 56,6% от общего объема введено за январь-май 2021 года жилья. Объем работ по строительству в мае составил 747,6 млрд рублей, за пять месяцев 2021 года - более 3 трлн рублей. Также, по данным на 11 мая 2021 года, индекс предпринимательской уверенности в строительстве во втором квартале 2021 года составил -12%. Положительное значение индекса зафиксировано в республиках Татарстан, Тыва, Хакасия и Чеченской Республике, Ставропольском крае, Иркутской и Тюменской областях, а самое низкое - в Чукотском автономном округе (-59%). При этом строительные организации отмечали, что сдерживающими деловую активность факторами стали высокая стоимость стройматериалов (40%), высокий уровень налогов (31%), конкуренция (25%), недостаток заказов (22%), недостаток финансирования и недостаток квалифицированных рабочих (по 19%). Грузооборот транспорта Грузооборот транспорта в России в январе - мае 2021 года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2 трлн 326,8 млрд тонно-километров (т/км), говорится в докладе Росстата. В частности, грузооборот железнодорожного транспорта вырос на 4,6% - до 1 088,4 млрд т/км. Грузооборот автомобильного транспорта увеличился на 7,6% - до 109,9 млрд т/км. Грузооборот морского транспорта вырос на 4,7% и составил 16,4 млрд т/км, а показатель по внутреннему водному транспорту снизился на 17,1%, до 14,8 млрд т/км. В то же время грузооборот воздушного транспорта увеличился на 32,4% - до 3,5 млрд т/км, а трубопроводного - на 2,8%, до 1 093,9 млрд т/км. Сельхозпроизводство в РФ Объем сельхозпроизводства в России, как отмечается в материалах Росстата, в январе - мае 2021 года вырос на 0,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 1 трлн 496,4 млрд рублей.