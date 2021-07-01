В России вводится новая система госконтроля, призванная снизить нагрузку на бизнес

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Новый федеральный закон о государственном и муниципальном контроле, за исключением некоторых положений, вступает в силу в четверг. Он является частью масштабной реформы контрольно-надзорной деятельности, которая получила название "регуляторной гильотины".

"Теоретически новый закон для бизнеса очень благоприятен. В нем устанавливаются такие принципы, как приоритет профилактики нарушений, применение риск-ориентированных подходов, недопущение необоснованного ограничения прав контролируемых лиц", - сказал ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя вступление в силу основных положений закона.

Однако, по его словам, правоприменительная практика по новому закону не будет сформирована еще как минимум год. Положения, которые определяют возможные виды контрольных мероприятий и критерии отнесения объектов к категориям риска, еще только разрабатываются ведомствами, уточнил бизнес-омбудсмен.

"На наш взгляд, пускать благое дело на самотек опасно. Поэтому в ближайшее время Генеральная прокуратура РФ начнет совместный с нашим институтом уполномоченных по защите прав предпринимателей мониторинг применения нового закона. Всем нам очень хочется, чтобы заложенные в него полезные вещи не пропали даром, поэтому будем пристально изучать практику и при необходимости оперативно предлагать изменения в нормативной документации, если обнаружится негатив для законопослушного бизнеса", - отметил Титов.

О законе

Закон о госконтроле также называют контрольно-надзорным кодексом. Он закрепляет новый порядок проведения проверок, вводит новые институты и инструменты, позволяющие снизить административную нагрузку на бизнес.

Так, законом расширяется линейка профилактических инструментов. К использующимся в настоящее время информированию, обобщению правоприменительной практики добавляются такие меры, как стимулирование добросовестности, профилактический визит, консультирование и многое другое. Также законом вводится институт независимой оценки соблюдения обязательных требований. Такая оценка может проводиться аккредитованными органами инспекции.

Кроме того, закон расширяет применение риск-ориентированного подхода при проверках бизнеса. При этом плановые надзорные мероприятия будут проводиться с периодичностью, установленной для каждой отдельной категории. Например, для объектов высокого и значительного риска плановый контроль будет проходить не чаще одного раза в два года. А объекты, отнесенные к категории низкого риска, освободят от такого рода контроля.

Помимо прочего, в рамках закона с 1 июля начнет действовать новый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. С этого момента контролеры не смогут проводить проверки, если заблаговременно не внесут запланированные мероприятия в этот реестр, отвечать за ведение которого будет Генпрокуратура.

Единый реестр синхронизируется с порталом госуслуг. Через личные кабинеты на этом ресурсе предприниматели смогут отслеживать всю информацию о предстоящих проверках, видеть принятые по итогам прошедших мероприятий решения. Размещаемой в едином реестре информацией бизнес в дальнейшем сможет пользоваться для досудебного обжалования решений контрольных органов.

Также с 1 июля для 62 видов госконтроля начнет действовать процедура обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов. По данным правительства РФ, в утвержденном перечне 19 контрольных ведомств, включая Федеральную налоговую службу, Ростехнадзор, Ростуризм, Роструд, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Минпромторг. Подать жалобу в контрольный орган можно будет в электронном виде, а также отслеживать все этапы ее рассмотрения и взаимодействовать с должностными лицами без личного посещения ведомства. Процедура рассмотрения жалоб четко регламентирована: на ответ заявителю дается 20 рабочих дней.