В России отменили по "регуляторной гильотине" свыше 40 советских нормативных актов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Не действующими на территории России признаны с 1 июля отдельные акты, изданные центральными органами госуправления СССР и РСФСР. В список отменяемых вошел 41 документ с обязательными до настоящего момента требованиями для бизнеса, следует из постановлений правительства РФ от 13 июня и 16 ноября 2020 года.

В числе таких актов, например, постановление Государственного комитета СССР по материально-техническому снабжению от 4 мая 1982 г. №39 "Об утверждении норм естественной убыли отдельных видов продукции и товаров при перевозках и хранении". Или приказ Министерства торговли СССР от 27 декабря 1985 г. № 307 "Об утверждении норм потерь (боя) елочных стеклянных украшений при транспортировании, хранении и реализации".

Среди прочих отменяется постановление Государственного комитета СССР по материально-техническому снабжению от 18 декабря 1987 г. № 153 "Об утверждении норм естественной убыли виноматериалов и вин, коньячных спиртов и коньяков при перевозке железнодорожным, водным, автомобильным транспортом и осуществлении транспортных операций и продлении срока действия постановления Госснаба СССР от 5 октября 1985 г. № 111".

Также перестает действовать постановление Государственного комитета цен при Госплане СССР от 30 июля 1966 г. № 203 "О сезонных тарифных льготах на проезд по железным дорогам пассажиров отдельных категорий" и прочие акты.

С 1 января 2021 года в России заработала "регуляторная гильотина" - реформа контрольно-надзорной деятельности. К этому дню проведена инвентаризация всех действующих и обязательных требований для бизнеса, чтобы понять, соответствуют ли они современным реалиям. При этом несоответствующие отменялись или изменялись. Как сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, 33% обязательных требований, которые бизнес должен был выполнять, отменены как избыточные, либо дублирующие, это порядка 11,8 тыс. нормативно-правовых актов, в которых более 8,8 тыс. документов времен СССР. Вице-премьер пояснял, что оставшиеся две трети обязательных требований "были полностью инвентаризированы и актуализированы, эта работа была проведена совместно с бизнесом".