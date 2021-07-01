На Украине вступил в силу закон, который разрешает продажу сельхозземель

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Закон Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который впервые в истории страны вводит право продажи таких земельных участков, вступил в силу в четверг. С этого момента и в течение последующих 2,5 лет разрешается продажа земельных паев, однако лишь физическим лицам и в размере не более 100 га "в одни руки".

Принятие закона

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2019 года дал поручение правительству подготовить, а парламенту страны принять до 1 декабря того же года проект закона о рынке земель сельскохозяйственного назначения, который бы отменял мораторий на продажу земли, действовавший с 2001 года. В первом чтении Верховная рада приняла такой проект 13 ноября 2019 года. Одной из ключевых причин принятия закона стало требование МВФ об открытии рынка земли на Украине. Между тем власти страны объясняют введение этой нормы тем, что без этого закона собственники земель якобы будут оставаться ущемленными в правах, поскольку у них по-прежнему не будет возможности для продажи этой собственности или же ее внесения в качестве банковского залога. До сегодняшнего дня пайщики могли передавать свои наделы только лишь в аренду.

Эпопея с принятием документа во втором чтении длилась в сессионном зале парламента почти два месяца. Всего к нему было подано свыше 4 тыс. правок, однако депутаты все же смогли их рассмотреть и ночью 31 марта 2020 года приняли закон в целом. Зеленский не спешил подписывать документ, сделав это почти через месяц.

В последующем был принят еще ряд нормативных актов в рамках этого закона. 23 июня правительство страны отрапортовало, что все подзаконные акты были утверждены, последний из них - поправки в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это позволит обеспечить "корректную процедуру продажи и правильное оформление всех сведений в реестре". Он заявил, что все сделки купли-продажи будут "проверяться на соблюдение требований закона".

Положения документа

Парламентарии приняли так называемый компромиссный вариант закона, который предполагает ряд ограничений, прежде всего, по возможности концентрации земель в одних руках. С 1 июля этого года будет возможно продавать земельные паи, но покупателями могут выступать только физические лица - резиденты Украины. При этом установлено, что приоритетное право покупки земли закрепляется за арендатором, а государственные и коммунальные земли продаваться не могут.

С 1 января 2024 года приобретать сельхозучастки смогут и юридические лица, но не более 10 тыс. га в совокупности. Изначально предлагалось разрешить концентрацию земель в одних руках до 200 тыс. га, но из-за категорических возражений большинства депутатов, а также общественности от данной идеи отказались. Кроме того, исключено было еще одно спорное положение - о разрешении продавать землю иностранцам и зарубежным фирмам. Высказывались серьезные опасения, что такая излишняя либеральность приведет к тому, что крупные иностранные агропредприятия с легкостью и за бесценок скупят всю плодородную землю. В итоге было решено, что вопрос участия иностранцев в земельном рынке страны следует вынести на общегосударственный референдум.

В законе прописано, что юридическим лицам, участниками которых являются граждане "государства-агрессора" (этот термин Верховная рада ввела для России - прим. ТАСС), а также физическим лицам, против которых применены санкции, запрещается покупать землю даже при условии проведения референдума. Всем иностранцам запрещается покупка земельных участков в 50-километровой зоне от государственной границы Украины, независимо от решения референдума.

Закреплено, что цена продажи земельных участков не может быть ниже их "нормативной денежной оценки", это правило действует до 1 января 2030 года.

Протесты и оспаривание закона в суде

Практически с самого начала земельной реформы на Украине, особенно после принятия соответствующего проекта в первом чтении, начались массовые протесты представителей аграрных организаций, а также представителей общественности. В знак протеста против намерения продавать землю иностранцам да и еще в огромных масштабах (200 тыс. га) организовывались митинги как в Киеве, так и во всех регионах государства. Протестующие прибегали к блокированию международных трасс на Украине, проезда в центре Киева, а также во многих городах страны.

Наиболее активными противниками "открытия рынка земли" в его нынешнем виде выступили партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), всеукраинское объединение "Батькивщина" и другие политические и общественные организации. По мнению главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, продажа земли не улучшит ситуацию в сельском хозяйстве, а лишь даст возможность "продать землю тем, кто заинтересован в дальнейших спекулятивных сделках и действиях с ней".

Между тем вступивший в силу закон все еще имеет шансы быть отмененным, поскольку положения документа были оспорены в Конституционном суде (КС) страны. Туда поступило два обращения депутатов Верховной рады, инициированных представителями фракций "Батькивщина" и ОПЗЖ.

Депутаты отмечают, что при принятии закона была нарушена конституционная процедура его рассмотрения и принятия, а положения документа, как и его цель, противоречат предписаниям Конституции Украины. По мнению авторов обращения, только украинский народ наделен правом принимать решение через всеукраинский референдум о распоряжении таким объектом права собственности, как земля.

Большая палата суда приступила к рассмотрению исков 3 июня. Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко сообщал, что судебный процесс займет месяцы.

Попытки референдума

Параллельно с судебными процессами на Украине также была поднята тема проведения общенационального референдума, на который был бы вынесен вопрос о продаже земли иностранцам. 22 мая образована инициативная группа из 11 тыс. человек, выступивших в поддержку данного референдума по итогам всеукраинского собрания фермерских и аграрных ассоциаций и профсоюзов, общественных организаций. Вопрос с формулировкой "Поддерживаете ли продажу сельскохозяйственных земель кому-либо, кроме государства Украина?" предлагалось вынести на референдум.

Между тем Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала в регистрации инициативной группы, которая должна была собирать подписи за референдум. Комиссия мотивировала это решение допущенными нарушениями в порядке оформления документов на регистрацию.

ЦИК также проинформировала, что предлагаемый вопрос для референдума по сути совпадает с вопросом, который предлагается вынести на референдум другой инициативной группой, документы которой поступили в комиссию 5 мая и уже прошли процесс регистрации.

Сколько и почем

По данным министерства аграрной политики и продовольствия, на которые ссылается издание "Минфин", на Украине распаеваны около 28 млн га земли, из которых 17 млн га, или 61%, переданы в аренду, то есть пока не могут быть проданы. По предварительным оценкам, на первом этапе готовы продать свои паи около 5-10% их собственников. "Учитывая, что средний размер земельного пая составляет 4 га, потенциально может быть отчуждено 1,5 млн га сельскохозяйственных земель", - заявили в министерстве.

По данным Госгеокадастра страны, по состоянию на 1 января этого года нормативная оценка 1 га земли сельхозназначения составляет от 21 411 гривен (778,6 долларов по текущему курсу) в Житомирской области, до 33 646 гривен (1 223,5 долларов) в Черкасской области. То есть это минимальная стоимость, по которой может продаваться земля в соответствующем регионе. Между тем, по словам главы политсовета ОПЗЖ Медведчука, это "в 10-20 раз меньше, чем аналогичная по плодородности земля в той же Румынии, Венгрии, Словакии, Польше и многих других странах". Несмотря на это, в правительстве рассчитывают, что благодаря конкуренции на рынке эта стоимость может возрасти на Украине "от 2 до 5 раз в течение 5-10 лет".