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Минимальный размер капитала МФО повышается до 2 млн рублей

Далее требования к размеру минимального капитала МФО будут ежегодно увеличиваться на 1 млн рублей до 2024 года

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Размер собственных средств (капитала) российских микрофинансовых организаций повышается до 2 млн рублей с 1 июля 2021 года.

Далее требования к размеру минимального капитала МФО будут ежегодно увеличиваться на 1 млн рублей до 2024 года, до 5 млн рублей. С июля 2020 г. минимальный размер капитала МФО составляет 1 млн рублей, ранее он был ограничен 10 тыс. рублей.

При этом внесение в уставный капитал микрофинансовой компании заемных средств и находящегося в залоге имущества не допускается.

Положение об увеличении капитала не затрагивает микрофинансовые организации предпринимательского финансирования и организации, учредителем, акционером, участником которых является РФ, субъект РФ или муниципальное образование.

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