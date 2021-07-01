В России 1 июля завершается уведомительный режим маркировки лекарств

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Продавать лекарства, не дожидаясь подтверждения от системы маркировки, в России будет нельзя с 1 июля. При этом ключевые участники рынка уже подключились к системе маркировки лекарств.

Обязательная маркировка лекарств началась в России с 1 июля 2020 года. До 1 февраля фармпроизводители и дистрибьюторы имели право реализовывать препараты, не дожидаясь получения квитанции о приеме сведений. До 1 июля 2021 года аптеки были не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов и могли самостоятельно оприходовать их и проводить дальнейшие действия с лекарствами.

По данным оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), система показывает стабильную работу. В среднем время обработки документов - 10 секунд, объем обрабатываемых документов - порядка 14 млн в сутки. SLA (уровень сервиса) службы технической поддержки составил 97,5% при норме в 90%. "На данный момент ключевые участники рынка уже подключились к системе маркировки и активно с ней работают", - сообщили в ЦРПТ.

Как отмечает оператор маркировки, в настоящее время Минздравом России опубликован проект постановления правительства, подразумевающий сохранение упрощенного режима для аптек, дистрибуторов и медорганизаций до 1 февраля 2022 года. Ранее с этой инициативой выступили ЦРПТ и Минпромторг России. Документ позволит решить ряд вопросов на лекарственном рынке с окончанием уведомительного режима.

В частности, предлагается сохранить для аптек возможность использовать схему №702 при приеме препаратов от поставщиков, которая позволит компаниям избежать "пересорта", застрахует от ошибок поставщиков и от задержек с подачей информации со стороны отправителей. Схема №702 регламентирует механизм подачи сведений о приемке лекарств в систему маркировки. Она может применяться, если грузоотправитель препаратов по каким-либо причинам не передал в информационную систему сведения о приемке и отгрузке маркированного лекарства.

"Упрощенная схема №702 не требует подтверждения об отгрузке со стороны отправителя. Пользуясь упрощенным "обратным акцептованием" товара, компании не обязаны дожидаться от поставщиков и грузоотправителей подтверждения приемки препаратов и могут самостоятельно оприходовать их и проводить дальнейшие действия с лекарствами. Именно поэтому примерно 30% от всех успешных операций постановки на баланс осуществляется с использованием схемы 702. Во-первых, схема не несет в себе никаких рисков, она автоматически контролирует, восстанавливает цепь и выявляет нелегальные поставки. Во-вторых - это удобно бизнесу. Она страхует от ошибок поставщиков и от задержек с подачей информации со стороны отправителей", - пояснил руководитель товарной группы "Фарма" ЦРПТ Егор Жаворонков, слова которого приводит пресс-служба ЦРПТ.