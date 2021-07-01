Пособия нуждающимся беременным и родителям-одиночкам начнут выплачивать с 1 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Новые пособия беременным женщинам, находящимся в трудной материальной ситуации и вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также родителям, в одиночку воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет и имеющим низкий доход, начнут выплачивать в России с 1 июля. Размер выплат составит в среднем по стране 6 350 руб. для беременных и 5 650 руб. для неполных семей.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых мерах поддержки неполных семьей с детьми и беременных женщин. На эти меры правительство РФ выделило из Резервного фонда 46,6 млрд руб. в 2021 году. Оформить пособия можно через портал госуслуг или в территориальных отделениях Пенсионного фонда России.

Помощь родителям-одиночкам

До конца года более 1 млн неполных семей будет получать новое пособие. Как отмечали в Министерстве труда и социальной защиты РФ, для одиноких родителей с детьми в возрасте от 8 лет до достижения 17 лет пособие будет выплачиваться в случае, если доход на ребенка в семье составляет меньше одного прожиточного минимума, установленного на ребенка в регионе.

Назначение выплаты будет происходить по адресному подходу - с учетом всех доходов и имущества, которым владеет семья. Размер пособия будет расти ежегодно с 1 января в соответствии с ростом регионального прожиточного минимума на ребенка. Пособие назначается на один год и далее будет продлеваться по заявлению.

Новое пособие положено на каждого ребенка в неполной семье, оно распространяется также на детей-сирот в случае, если ребенок не находится полностью на государственном попечении, то есть имеет законного опекуна. Выплату будут получать как единственный родитель ребенка, так и один из родителей, когда в отношении ребенка есть судебное решение о выплате алиментов вторым родителем. Уплата алиментов не является причиной для отказа в назначении пособия.

Поддержка беременных в трудной ситуации

Новые пособия по беременности начнут получать более 400 тыс. женщин, которые находятся в трудной материальной ситуации. Для назначения пособия женщина должна встать на учет в медицинскую организацию в срок до 12 недель, а также обратиться за пособием в течение месяца после постановки на учет.

Размер выплаты составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе. С 1 января 2022 года ее размер автоматически пересчитается в соответствии с ростом прожиточного минимума. Пособие будет выплачиваться за каждый месяц беременности, включая месяц родов. Также выплату смогут получать женщины, вставшие на учет до 1 июля, - в этом случае она будет выплачиваться с 1 июля до родов.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее заявляла, что выплата пособий поможет не менее 100 тыс. женщинам принять решение сохранить ребенка. По ее словам, число получателей выплаты практически удвоится со следующего года.