Посещаемость ТЦ Москвы в мае-июне была на 10% ниже докризисного уровня

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Посещаемость торговых центров Москвы в мае-июне 2021 года была ниже показателей докризисного 2019 года в среднем на 10%. Такие данные следуют из аналитического отчета Marketbeat Lite, подготовленном аналитиками консалтинговой компании Cushman & Wakefield по итогам второго квартала 2021 года.

"Посещаемость в торговых центрах Москвы в мае-июне ниже показателей докризисного 2019 года в среднем на 10% (когда моллы работали без ограничений в отличие от мая-июня 2020 года - прим. ТАСС). Вследствие введенных ограничений на работу заведений общественного питания и детских развлечений отставание будет увеличиваться, и до конца года посещаемость вряд ли вернется на уровень 2019 года", - говорится в материалах.

В целом в 2021 году потребительский рынок отыграет свое падение, восстановление до уровня 2019 года начнется в 2022 году, прогнозируют в Cushman & Wakefield.

Строительная активность в сфере торговой недвижимости сохраняется как в Москве, так и в регионах России, на рынок выходят новые торговые объекты, добавляется в материалах. По данным аналитиков, в Москве по итогам 2021 года ожидается ввод 200 тыс. кв. м новых площадей (в 2020 году - 232 тыс. кв. м).

Как уточнили ТАСС в консалтинговой компании CBRE, в первом полугодии 2021 года в Москве открылось 65,5 тыс. кв. м торговых площадей. При этом впервые с начала пандемии рост уровня вакантных площадей в столичных торгцентрах остановился, по итогам полугодия вакансия составила 9,6%. "Сохраняется низкая активность международных брендов: до конца года ожидается открытие 13 новых брендов. С начала года на российский рынок вышло шесть из них", - добавили в компании.