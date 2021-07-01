В РФ индивидуальные предприниматели без работников с июля обязаны подключить онлайн-кассы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Индивидуальные предприниматели (ИП) без наемных работников, которые сами выполняют работы, оказывают услуги или продают товары собственного производства, с 1 июля обязаны использовать онлайн-кассы. Таким образом, закончилось действие отсрочки, которую им предоставили в 2019 году.

Отсрочку предусматривал федеральный закон от 6 июня 2019 года №129-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации". Новая обязанность может затронуть до 500 тыс. индивидуальных предпринимателей, сообщил ТАСС советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

"В системе онлайн-касс действует сложный порядок исключений. До лета могли не применять кассу все те, кто был ИП без наемных работников и оказывал, например, услуги - частный парикмахер или косметолог. Теперь такой парикмахер или косметолог должен применять кассу, если он работает как ИП. Теперь применять кассы должны все те, кто не указан в ст. 2 закона о контрольно-кассовой технике (№54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации", - прим. ТАСС). То есть фотограф не должен, а единоличный автосервис - должен", - сказал он.

При этом некоторые индивидуальные предприниматели могут не использовать онлайн-кассы. В том числе те, кто применяет налог на профессиональный доход, осуществляют расчеты в труднодоступной местности, ряд ИП на патентной системе налогообложения.

В апреле 2021 года стало известно, что уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в письме председателю правительства Михаилу Мишустину предложил распространить программу налогового вычета на ИП за установку онлайн-касс. С учетом среднерыночных расходов на установку кассовой техники, налоговый вычет для каждого предпринимателя мог бы составить около 20 тыс. рублей. Таким образом, затраты федерального бюджета на реализацию подобной программы составили бы 10-12 млрд рублей. Однако правительство на это не пошло, "сейчас на все не хватает средств", сказал Свириденко. Из-за завершения отсрочки применения онлайн-касс ИП частично уйдут в "серую зону", но скорее более массовым будет отток в самозанятые, отметил он.