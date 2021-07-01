Тарифы на коммунальные услуги в Москве увеличиваются с 1 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги для граждан с четверга меняются в Москве. В совокупности они проиндексированы на 3,6% при установленном властями столицы предельном уровне роста с 1 июля по 31 декабря 2021 года в 4,6%.

Согласно справке по тарифным решениям, опубликованной на сайте "Мои документы", стоимость кубометра холодной воды для жителей Москвы, за исключением ТиНАО, с 1 июля вырастет на 3% и составит 43,57 рубля, кубометра горячей воды - на 3,1%, до 211,67 рубля, кубометра водоотведения - на 3,62%, до 32,02 рубля.

Стоимость услуги по теплоснабжению, которую предоставляет компания "МОЭК", вырастет на 3,22% и для потребителей, подключенных к тепловой сети до тепловых пунктов, эксплуатируемых компанией, составит 2033,84 рубля/ Гкал, а для тех, кто подключен после тепловых пунктов, - 2546,83 рубля/Гкал.

Как сообщается на сайте компании "Мосэнергосбыт", цена электроэнергии при одноставочном тарифе в домах с газовыми плитами теперь будет составлять 5,92 рубля за кВт/ч, поднявшись на 4,59%, а с электроплитами - 5,15 рубля за кВт/ ч с ростом на 5,75%. Также ранее сообщалось, что стоимость газа для населения в России вырастет на 3% с 1 июля, а в Москве увеличится с 7,04 до примерно 7,25 рубля за кубометр.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг также менялась с 1 января 2021 года, были проиндексированы тарифы на наем жилого фонда, плата за содержание и капитальный ремонт. В среднем они выросли на 3,5%.